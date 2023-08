Suposto policial agride flanelinha após ser cobrado em área de zona azul em Rio Branco

Um suposto policial ainda não identificado agrediu e entrou em luta corporal com um flanelinha na manhã desta terça-feira (1) na rua Arlindo Porto Leal, nas proximidades da Assembleia Legislativa do Acre, na região central de Rio Branco (AC).

Segundo informações de populares, o flanelinha estava cuidando do carro do suposto policial na zona azul. No momento em que o proprietário entrou no carro para ir embora, o flanelinha fez uma cobrança pelo tempo que ficou olhando o veículo, porém, acabou tendo uma discussão que evoluiu para uma luta corporal entre os dois homens.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o exato momento da discussão e da luta corporal com agressões mútuas. Após trocar socos com o flanelinha, o suposto policial chegou a levar a mão à cintura para, supostamente, sacar uma arma de fogo, mas o flanelinha não se intimidou e, com a intervenção de outras pessoas, o homem foi embora.

A reportagem não obteve informações se o incidente foi registrado em uma delegacia da cidade.