Suspeito de participar de assassinato de candidato à presidência do Equador é morto

Segundo as autoridades, o suspeito foi morto em uma troca tiros com agentes de segurança que tentavam capturá-lo. “Um suspeito, ferido durante o tiroteio com os seguranças, foi detido e transferido, gravemente ferido”, disse a Procuradoria-Geral do Equador. “Uma ambulância do Corpo de Bombeiros confirmou a morte”, acrescentou.