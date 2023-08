Taxado de “psicopata” por Marcola, 02 do PCC é condenado por morte

Acusado pelo caso, e agora condenado, Soriano era o último suspeito de envolvimento direto no assassinato que ainda não havia sido submetido a um julgamento pelo júri. Em janeiro, outros três foram condenados e um acabou absolvido.

Conforme a coluna revelou, um dos presos mais conhecidos do país, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, já havia afirmado que não tinha relações com as execuções brutais feitas por integrantes do PCC contra policiais penais federais.

Cumprindo pena no Sistema Penitenciário Federal desde 2019, o líder máximo da facção paulista afirma que “não é um cara bonzinho”, mas não é um “psicopata” igual a Roberto Soriano, o “Tiriça”, apontado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) como o número 2 na hierarquia do PCC.