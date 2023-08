Técnico da Seleção Brasileira ministra workshop no CT Pitibull

O técnico da Seleção Brasileira de Kung Fu e Mestre Sanda, Antônio Silva, ministra neste sábado, 17, a partir das 17 horas, no CT Pitibull, um workshop para treinadores, atletas e alunos.

O presidente da Federação Acreana de Kung Fu Wushu (FAKF), Adgeferson Diniz, acredita na evolução dos técnicos e lutadores a partir dos treinamentos.

“Estamos trabalhando para evolução no kung fu acreano. No último mês realizamos um curso para formação de árbitros e esse é um segundo passo com a presença do técnico Antônio Silva”, explicou o dirigente.