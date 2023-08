Tiroteio marca Primeira Edição do Baile de Rua em Rio Branco; veja vídeo

No último sábado (12), o tão aguardado Baile de Rua em Rio Branco se transformou em um cenário de caos e medo, com relatos de tiroteio e tumulto que abalaram o evento no Parque das Acácias.

Inicialmente programado para ocorrer no bairro Seis de Agosto, na rua do Mercado da Seis, o evento teve sua localização alterada para o Parque das Acácias devido à alta demanda por ingressos e à busca por melhor estrutura e segurança.

No entanto, vídeos e informações que circulam nas redes sociais revelam cenas de pânico e confusão durante o baile. Internautas relatam ter ouvido disparos de arma de fogo, descrevendo a situação como um “filme de terror”.

Testemunhas afirmam que houve pessoas feridas e atingidas por tiros tanto na entrada do evento quanto dentro do local.

As mensagens compartilhadas nas redes sociais ilustram o caos que tomou conta do Parque das Acácias: “Um monte de baleado aqui no parque das acácias, não venham”, alertou um internauta. Disse também: “Se tu ver, chegaram atirando em todo mundo.”

Em breve mais informações.

