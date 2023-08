TJD julga “brigas” do campeonato estadual e deve punir envolvidos

Os auditores do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) se reúnem na tarde desta sexta, 4, a partir das 16 horas, na sede da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) para julgar os envolvidos nas brigas do Campeonato Estadual Sub-20. A “mais famosa” foi na partida entre Andirá e Vasco onde tivemos tentativa e agressão. No duelo entre Independência e São Francisco, com as duas equipes eliminadas, também foram registradas cenas lamentáveis.

Comissão técnica do Vasco

O técnico do Vasco, Oziel Moreira, tentou agredir o árbitro Fábio Santos e pode ser suspenso por seis meses. O auxiliar técnico vascaíno, Gleydson Ad-Vincola, agrediu o atacante do Andirá Roberto e também pode receber uma punição pesada.

Boa oportunidade

Os auditores do TJD terão nesta sexta uma boa oportunidade para punir de maneira exemplar todos os envolvidos nas brigas dos dois jogos. Em 2022, Galvez e Atlético terminou com uma briga generalizada e ninguém foi punido.