Tribunal de Justiça Desportiva “alivia” em punições de brigas do Campeonato Estadual

Depois de brigas, tentativas de agressões e agressões, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) julgou nessa sexta-feira (4), os denunciados nas súmulas das partidas entre Andirá/Santa Cruz x Vasco e Independência x São Francisco. As duas partidas da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20 terminaram com muita confusão e o TJD aliviou para todos os envolvidos com penas brandas.

Oziel e Zé Macaco

A comissão técnica do Vasco formada pelo técnico Oziel Moreira e o auxiliar técnico (na súmula ele assinava como massagista) Gleydson Ad-Vincola (Zé Macaco) receberam punições de “faz de conta”.

Oziel Moreira tentou agredir o árbitro Fábio Santos e recebeu a pena de 30 dias de suspensão e multa de R$ 200.

Gleydson Ad-Víncola agrediu o atacante Roberto, do Andirá, e vai cumprir 60 dias de suspensão e pegar R$ 100 de multa.

Punições dos atletas

Alisson Kaxarari (Vasco) 4 partidas

Kawan Ferreira (Vasco) 4 partidas

Luiz Henrique (Vasco) 4 partidas

Heverton Rocha (Vasco) 4 partidas

João Vitor (Vasco) 4 partidas

Marco Vinícius (Andirá) 4 partidas

Roberto Duarte (Andirá) 4 partidas

Diego Gomes (Andirá) 4 partidas

Kaique Marlon (Andirá) 4 partidas

Riquelme Lima (São Francisco) 2 partidas

Kalby de Lara (São Francisco) 2 partidas

Augusto Silva (São Francisco) 2 partidas

Juliano Cezar Gadelha (Independência) 2 partidas

Pedro Henrique (Independência) 2 partidas

Paulo Kennedy (Independência) 2 partidas