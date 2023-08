Ufac deve mudar o nome de 20 blocos que homenageiam pessoas ligadas à ditadura

Em março deste ano, o Ministério Público do Acre (MPF) recomendou que a Universidade Federal do Acre (Ufac) criasse uma comissão técnica para realizar a mudança de 9 blocos do campus que fazem homenagem a pessoas ligadas à ditadura militar.

A recomendação foi assinada pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão, Lucas Dias.

Nesta terça-feira (8), o conselho da Ufac deve votar o parecer do relatório desta comissão, presidida pelo professor do curso de História, Francisco Bento. O relatório aponta 20 blocos e espaços do campus Rio Branco, que devem mudar de nome.

“No âmbito da Ufac, após levantamento de salas, blocos e demais espaços acadêmicos e de gestão, observou-se que, dos trinta e sete espaços, dezessete receberam nomes alusivos a sujeitos ligados, em graus diversos, ao regime ditatorial brasileiro”, disse trecho do relatório.

Boa parte dos nomes são de políticos ligados ao ARENA e PDS, partidos que tiveram participação ativa durante o golpe militar.

Os 20 nomes apontados pela comissão que devem deixar de ser homenageados são:

Áulio Gélio Alves de Souza (o único vivo), reitor da UFAC entre 1970 e 1983.

Geraldo Gurgel de Mesquita, governador do Acre no período de 1975 a 1979

Jorge Kalume, primeiro governador do Acre (1966 – 1971)

Francisco Wanderley Dantas, deputado federal; filiado ao Arena e PDS

João de Mendonça Furtado, prefeito de Manaus em 1982

Omar Sabino de Paula, reitor da Ufac (1983-1984)

Rubem Carlos Ludwig, ministro da Educação e chefe da Casa Militar no Governo João Figueiredo

Joaquim Pessoa Igreja Lopes, coronel

Zaqueu Machado de Almeida, secretário de agricultura no governo de Wanderley Dantas

José Guiomard dos Santos, governador nomeado pelos militares (71/75)

Edmundo Pinto de Almeida Neto, vereador nos anos 1970.

Joaquim Falcão de Macedo, governador nomeado (79/83)

Mário David Andreazza, militar filiado ao Arena e PDS

Jarbas Passarinho, militar e político filiado ao Arena e PDS

Euclydes de Oliveira Figueiredo, militar filiado ao Arena e PDS

Sérgio Mário Pasquali, coronel do Exército

Edilberto Parigot de Souza Filho, professor da Ufac e informante do SNI

Augusto Cézar Sá da Rocha Maia, ministro interino do Ministério do Interior

de João Figueiredo

Félix Bestene Neto, deputado federal pelo Arena e PDS

Esther de Figueiredo Ferraz, ministra da Educação no governo do general Figueiredo