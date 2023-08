Última noite da Expoacre: acompanhe a transmissão do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco

A nona e última noite de Expoacre acontece neste domingo (6) e o ContilNet Notícias em parceria com aSan Francisco Filmes, TV Rio Branco, Sem Fronteiras, Sicredi e Top Mídia fazem a cobertura completa e transmissão ao vivo da maior feira agropecuária do Estado.

Neste domingo (6), na Expoacre acontece show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano e a final do Rodeio. A feira segue ainda com uma vasta programação nos stands institucionais de várias pastas do Governo e de empresas privadas, até às 23h.

VEJA PROGRAMAÇÃO: Zé Neto e Cristiano e final do Rodeio; veja programação do último dia de Expoacre

Para mostrar todos os detalhes do evento, a equipe montou um time jornalistas, comunicadores e influenciadores para levar o melhor conteúdo, todos os dias, durante as 9 noites de feira. A transmissão tem início às 20h e os telespectadores podem assistir através do canal 8.1 da TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura e também pelo YouTube do ContilNet.

Uma novidade que a equipe traz é que durante a transmissão, os telespectadores podem ganhar um iPhone 14, mas para isso, é preciso acompanhar os detalhes da feira pelo YouTube ou TV Rio Branco. Além disso, há um sorteio de R$ 1 mil todos os dias. Acompanhe a transmissão para saber como participar.

