Ulysses será palestrante no Fórum Panameriacano sobre combate ao crime organizado transnacional

A convite da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil o deputado federal Coronel Ulysses (UB-AC) proferirá na quinta-feira, 10, palestra no Fórum Panamericano sobre o Combate ao Crime Organizado Transnacional. Abordará sobre as “medidas alternativas de combate a grupos criminosos de tipo mafioso”.

O Fórum é promovido pela embaixada norte-americana em parceira com George C. Marshall European Centre for Security Studies, órgão do Departamento de Defesa dos EUA destinado a debater questões relacionadas às questões de segurança regional e transnacional. Os debates ocorrerão de 8 a 10 de agosto na sede do Consulado dos EUA em São Paulo.

O convite a Ulysses é fruto de sua participação no Fórum Internacional do Combate ao Crime Organizado Transnacional, realizado de 23 a 25 de maio em Roma, na Itália. Naquele encontro – com a participação de profissionais de segurança, promotores e formuladores de políticas de segurança de todo o mundo – foram debatidas as tendências atuais e como operam as organizações criminosas transnacionais.

O Fórum debaterá, além do combate ao crime organizado transnacional, o tráfico ilícito transatlântico, lavagem de dinheiro da organização criminosa, e o grupo Primeiro Comando da Capital (PCC). A iniciativa contará com representantes de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Legislativo e segurança pública de países europeus, Estados Unidos e da América do Sul. O encontro terá interpretação simultânea em inglês, espanhol e português e é organizado pelo Consulado dos Estados Unidos em São Paulo.

Vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara, Coronel Ulysses classifica como de “extrema importância” o Fórum agora realizado no Brasil sob o patrocínio da embaixada norte-americana. “Os crimes transnacionais são uma preocupação global”, aponta Ulysses.

Segundo Ulysses, o Fórum avaliará a natureza evolutiva do crime organizado transnacional. Atualmente, explica, “as facções criminosas se valem da corrupção como facilitador de suas ações, o que deve ser combatido com rigor para se evitar a impunidade”. Coronel Ulysses cita com uma de suas preocupações o PCC, facção brasileira que hoje possui tentáculos com vários cartéis de drogas e organizações da América Latina e da Europa. “No Fórum agora realizado no Brasil, vamos discutir experiências coletivas de combate às organizações criminosas transnacionais da América do Sul, além de avaliarmos os novos fluxos de tráfico de drogas para porto europeus provenientes do Cone Sul”, explica Ulysses.

O deputado Coronel Ulysses é também advogado especializado em Segurança Pública e Instrutor Master de Técnicas SWAT, Anti-Kidnap e Contraterrorismo da United State Police Instructot Teams (Orlando-USA).