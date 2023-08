União Brasil, de Alan Rick e Jairo Cassiano, poderá ser decisivo nas Eleições de Sena Madureira

Restando pouco mais de um ano para as Eleições municipais de 2024, o cenário político em Sena Madureira caminha para ter somente dois candidatos na disputa pela Prefeitura. Um deles sairá do grupo do deputado federal Gerlen Diniz (PP) e o outro do grupo de Mazinho Serafim, atual prefeito da cidade.

Uma terceira via pode até existir, mas dificilmente terá chances de sair vitoriosa. Os partidos já começaram as articulações visando se fortalecer para o pleito que tende a ser bastante acirrado.

O deputado federal Gerlen Diniz ainda não confirmou categoricamente se será candidato a prefeito, mas também não descartou essa possibilidade. “Nesse momento, o que posso afirmar é que estarei participando ativamente das eleições”, frisou.

Gerlen vai tentar costurar uma aliança com outras lideranças políticas como, por exemplo, os deputados estaduais Tanízio Sá (MDB) e Pablo Bregense (PSD), além do senador Alan Rick e Jairo Cassiano, do União Brasil.

Do lado de Mazinho, o nome já está definido. O prefeito tem reiterado em suas entrevistas que apoiará Alípio Gomes como seu sucessor.

Nesse contexto, quem conseguir angariar o apoio do União Brasil, de Alan Rick e Jairo Cassiano, se fortalecerá ainda mais. Em 2020, Alan e Jairo estiveram no palanque de Mazinho Serafim, então candidato à reeleição.

Naquela ocasião, Mazinho saiu vitorioso, mas depois não teria cumprido o acordo com Alan Rick e os dois chegaram a “brigar” publicamente. Nos meios de comunicação, Mazinho chamou Alan Rick de deputado caroneiro.

Com o passar dos anos, não é sabido se Alan Rick guarda mágoas do prefeito. Sua relação com Gerlen Diniz aparenta ser boa, visto que, Gerlen o apoiou para o senado da República nas eleições do ano passado. Porém, isso não é certeza de que o senador estará alinhado com o grupo de Diniz.

Daqui para o ano que vem muita coisa ainda irá acontecer na política de Sena Madureira. Em meio a tudo isso, a população espera por dias melhores.