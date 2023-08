Unidades de Saúde em reforma tem atendimento remanejados em Rio Branco

Duas Unidades de Referência de Atenção Primária (Urap) em Rio Branco passam por reformas e, em razão disto, terão os atendimentos remanejados para outras unidades, sendo as Uraps Eduardo Assmar, no bairro Quinze, e Hidalgo de Lima, no bairro Palheiral.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, a reforma dessas unidades era uma necessidade já que os prédios precisavam de reparos. A previsão de entrega das reformas é em outubro deste ano.

As duas unidades estavam entre as 7 atingidas pela enchente do Rio Acre entre final de março e início de abril.

Os usuários que são atendidos na Urap Eduardo Assmar devem procurar atendimentos nas seguintes Unidades de Saúde da Família (USFs), sendo a USF Dr. Mário Maia, no bairro Cidade Nova e USF José Adriano, no bairro Triângulo Velho.

Já os atendimentos da Urap Hidalgo de Lima foram remanejados para USF Aeroporto Velho, no bairro Aeroporto Velho, na USF Raimundo Moreira, no bairro João Eduardo I, na USF Maria de Fátima, no bairro Bahia Nova.