Unidos pelo ritmo do forró, casal oficializa união na Expoacre 2023

Uma história de amor que começou ao som do ritmo contagiante do forró ganhou um capítulo especial nesta edição da Expoacre 2023. O casal Natalino Ghellere, de 74 anos e Raimunda Gomes, de 61 anos, apaixonados pela música e o som contagiante do forró, oficializaram nesta sexta-feira (04) a união durante a maior feira agropecuária do estado do Acre.

Eles se conheceram há um ano no tradicional forró da Sborba, em Rio Branco, e desde então não se desgrudaram mais. A paixão em comum pelo estilo musical os aproximou.

Como ocorre em todos os anos na Expoacre, a edição do Casamento Coletivo, levou o casal a oficializar a união no evento.

“Fizemos tudo pelo cartório e foi tudo rápido, fácil”, disse o recém-casado Natalino Ghellere, que completou anunciando que o casal vai comemorar o matrimônio no Forró do Sborba, neste sábado (5). “Nos conhecemos lá, e vamos comemorar lá”, disse a dona Raimunda, sorrindo.

A Expoacre 2023, além de ser um espaço de negócios e entretenimento, ganha em toda a edição um toque de amor e romantismo com a edição do casamento coletivo, que neste ano vai realizar mais de 500 casamentos.