Unimed Rio Branco apresenta projeto do Hospital Infantil à Defensoria Pública

Em uma reunião com representantes da Defensoria Pública, Dr. Marcus Yomura, Diretor Executivo Administrativo e Financeiro, apresentou o projeto da nova unidade: o Pronto Atendimento Infantil da Unimed.

Durante o encontro, a diretor executivo detalhou o plano de ação para atendimentos de urgência e emergência infantil aos defensores, destacando a importância do apoio institucional da Defensoria para intermediar os acordos firmados em contrato entre a operadora e a Urgil. Esse diálogo é fundamental para garantir a continuidade dos atendimentos aos clientes até a inauguração da nova unidade.

O diretor administrativo e financeiro também ressaltou que a construção da nova unidade é parte do cronograma de crescimento e expansão da Unimed Rio Branco. “Os investimentos realizados na rede própria de laboratório e na ampliação das especialidades de médicos no Pronto Atendimento. Além disso, informou sobre a inauguração do Instituto Unimed Terapias, que coincide com o início da construção do Pronto Atendimento Infantil. Essa fase representa um momento significativo para a empresa, sendo motivo de satisfação ao apresentar os avanços à Defensoria Pública, Ministério Público, clientes e cooperados.

No encontro, os defensores Celso Araújo, Juliana Caobiaco e Rodrigo Chaves se colocaram à disposição para intermediar os diálogos junto aos órgãos de fiscalização, com o objetivo de agilizar os processos burocráticos envolvidos na construção da unidade hospitalar.

Celso Araújo, coordenador do Núcleo da Cidadania da DPAC, afirmou que a Defensoria está disponível para auxiliar a Unimed Rio Branco no diálogo com a Prefeitura e o Governo, considerando o impacto positivo do projeto na vida de milhares de crianças. A prioridade é que a nova unidade se torne um marco para a sociedade acreana.

A diretoria executiva da Unimed Rio Branco garante que os atendimentos de urgência e emergência infantil continuarão sendo realizados pelo prestador Urgil, e mesmo após a data de 24 de outubro, a operadora tomará medidas administrativas para assegurar a continuidade do serviço até a inauguração do novo projeto.