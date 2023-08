Um vídeo enviado à reportagem do ContilNet mostra o exato momento em que um homem armado agride uma mulher no meio da rua, no bairro Bosque, em Rio Branco.

O vídeo mostra o homem, com uma arma na mão, dá chutes e bate com a coronha da arma na mulher, que está deitada no chão tentando se defender. Ao lado, é possível ver a moto da mulher jogada na calçada.

Não é possível identificar se a situação se tratava de um assalto e não há informações se a mulher se feriu.

VEJA O VÍDEO: