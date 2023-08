Usina de Arte promoverá homenagem a João Donato no dia 17 de agosto

Uma data marcante se aproxima para os amantes da música e da cultura: no próximo dia 17 de agosto, a Usina de Arte será palco de uma emocionante homenagem ao renomado músico João Donato. Com entrada franca, o evento intitulado Dia DoNato promete uma experiência musical e sensorial única, celebrando não apenas o nascimento do artista, mas também sua contribuição inestimável para a música brasileira e mundial.

O evento acontece em homenagem ao músico, João Donato, que morreu no dia 17 de Julho, no Rio de Janeiro, devido a infecção nos pulmões.

Pianista, arranjador, cantor e compositor, João Donato de Oliveira Neto nasceu em 1934, em Rio Branco, no Acre. Iniciou sua carreira profissional em1949 com um grupo Altamiro Carrilho e seu regional, na época ele tocava acordeon. Seu legado é repleto de composições que ecoam a essência de sua terra natal, enquanto exploram uma rica mistura de gêneros musicais, que vão desde o jazz ao samba, da bossa nova aos ritmos latinos. Sua habilidade única de criar harmonias e melodias inovadoras o tornou um verdadeiro pioneiro na cena musical.

O Dia DoNato não é apenas um evento musical, mas uma celebração da identidade acreana e da influência de João Donato no mundo da música. A proposta sensorial do evento visa capturar a saudade, o afeto e a reverência que suas músicas despertam, permitindo que o público se conecte emocionalmente com o legado do artista.

A programação do evento incluirá uma variedade de atrações que honram a carreira e o talento de João Donato. Desde uma sessão de vídeos que traça sua trajetória musical até um empolgante show com artistas interpretando suas canções icônicas, os participantes serão imersos em uma experiência única, onde a música se funde com as emoções.