Utilizada em grandes clubes, Acre ganha tratamento com câmaras hiperbáricas

As câmaras hiperbáricas, utilizadas em grandes clubes do futebol brasileiro como por exemplo o Atlético Mineiro, também estão à disposição no Acre para tratamentos na Clínica Rio Branco de Medicina Hiperbárica.

Os médicos hiperbáricos, Warley Guerra e Jaqueline Paço, afirmam que a câmara permite uma melhor oxigenação dos tecidos e por consequência existe uma recuperação mais rápida de lesões musculares. “O tratamento é realizado em uma modalidade terapêutica e o paciente respira o oxigênio 100% puro. O atleta (paciente) é submetido a uma pressão duas ou três vezes a pressão atmosférica ao nível do mar na câmara e isso permite uma volta mais rápida aos treinamentos e jogos”, explicaram.

Mais moderno no mundo

Segundo os médicos hiperbáricos, esse tratamento é o que existe de mais moderno no mundo na atualidade. “Existe uma eficácia no tratamento das lesões, mas é importante citar o trabalho, inclusive, com recuperação pós treino e jogos”, conforme afirmaram os médicos.

15 doenças podem ser tratadas

Os médicos destacaram outras doenças que podem receber o tratamento por intermédio das câmaras hiperbáricas. “O tratamento é indicado para feridas de difícil cicatrização, infecções graves com destruição muscular, de peles e lesões na bexiga, intestinos, ossos e cérebro. Os estudos avançam com relação aos tratamentos nas câmaras hiperbáricas”, comentaram os médicos hiperbáricos.