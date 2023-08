Vacinação antirrábica acontece em três pontos de Rio Branco neste sábado; VEJA

A prefeitura de Rio Branco realiza neste sábado (26) o Dia de Vacinação contra Raiva. A ação acontece em três pontos da cidade, das 8h às 13 horas.

Os donos de cães e gatos poderão levar seus animais em um dos três pontos disponíveis, são eles: Praça da Primavera, no bairro Manoel Julião, Pátio de Provas do Detran, localizado na Estação Experimental, e na praça do bairro Tangará.

A raiva é uma doença que pode ser transmitida pela saliva de cães, gatos, morcegos, bovinos e equinos contaminados. A melhor forma de diminuir os casos da doença é vacinando os animais periodicamente.

É preciso apenas levar o animal até o local, portando a carteira de vacinação dele, caso não tenha, a equipe disponibilizará uma nova. Os cães e gatos podem iniciar a primeira dose de vacina antirrábica a partir dos três meses, com reforço anual.