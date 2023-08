Valorant Champions 2023: playoffs, jogos da LOUD e tabela

O Valorant Champions 2023 cerra a temporada do circuito competitivo do First-Person Shooter (FPS) da Riot Games. O torneio é disputado por 16 times, entre eles a brasileira LOUD, em Los Angeles, nos Estados Unidos, de 6 a 26 de agosto, em busca do título mundial e do prêmio de US$ 1 milhão (R$ 4,7 milhões na cotação atual), do total de US$ 2,25 milhões (R$ 10,5 milhões). Confira nesta publicação todas as informações do campeonato, como tabela, jogos, com datas e horários, lista de participantes e mais.