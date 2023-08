Valorant Champions 2023: tabela, times, datas e horários de jogos

O Valorant Champions 2023 cerra a temporada do circuito competitivo do First-Person Shooter (FPS) da Riot Games. O torneio é disputado por 16 times, entre eles a brasileira LOUD, em Los Angeles, nos Estados Unidos, de 6 a 26 de agosto, em busca do título mundial e do prêmio de US$ 1 milhão (R$ 4,7 milhões na cotação atual), do total de US$ 2,25 milhões (R$ 10,5 milhões). Confira nesta publicação todas as informações do campeonato, como tabela, jogos, com datas e horários, lista de participantes e mais.

Onde assistir

YouTube

Twitch

Tabela

Grupo A # Time V-D 1º Paper Rex 1-0 1º EDward Gaming 1-0 3º Giants 0-1 3º KRÜ 0-1

Séries de abertura

Quarta-feira, 9 de agosto

Paper Rex 2 x 0 KRÜ (Split: 13-7 / Pearl: 13-8)

2 x 0 KRÜ (Split: 13-7 / Pearl: 13-8) EDward Gaming 2 x 1 Giants (Split: 13-15 / Bind: 13-11 / Ascent: 13-8)

Série dos vencedores

Quinta-feira, 10 de agosto

A3 – Paper Rex x EDward Gaming – 22h

Série eliminatória

Sexta-feira, 11 de agosto

A4 – KRÜ x Giants – 16h

Série classificatória

Domingo, 13 de agosto

A5 – Perdedor A3 x Ganhador A4 – 16h Grupo B # Time V-D 1º Evil Geniuses 2-0 2º FUT Esports 1-1 3º FunPlus Phoenix 0-1 3º T1 0-1

Séries de abertura

Segunda-feira, 7 de agosto