Valorant: técnico da LOUD comenta chance de troca no time

O treinador do time de Valorant da LOUD, Daniel “fRoD”, se pronunciou sobre a possibilidade de mudanças no elenco e disse que é “sempre bom, para as equipes, ficar juntos e resolver as coisas”, porque “às vezes mudar não é a solução”. O técnico comentou o assunto em entrevista coletiva após a derrota da equipe brasileira para a norte-americana Evil Geniuses (EG) por 3 a 2 e a consequente eliminação do Valorant Champions 2023.