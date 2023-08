Vamos construir um ensino médio conectado com as necessidade da sociedade, afirma Socorro Neri em seminário

A deputada federal Socorro Neri coordenou nesta sexta-feira, 11,no auditório da Secretaria Estado de Educação e Cultura (SEE), um seminário para debater o Novo Ensino Médio no Acre e no Brasil. O seminário é resultante de requerimento de autoria da deputada, aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e reuniu especialistas, educadores, gestores escolares, estudantes ,membros da sociedade e representantes do Governo para, num esforço conjunto, fortalecer e aprimorar a educação do ensino médio.

O evento integrou a programação da II Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, e juntou integrantes da SEE de todos os municípios. “O Novo Ensino Médio é uma oportunidade única para transformarmos a educação no Brasil”, garantiu a parlamentar, que acredita que essa reforma vai preparar os estudantes de forma mais adequada para os desafios do Sec. XXI.

Os resultados do seminário serão sistematizados e encaminhados ao Ministério da Educação e à Comissão de Educação, na qual ela é a 1ª vice-presidente. “Essa nova legislação foi um marco na história da Educação brasileira”.

Em seu pronunciamento, Socorro Neri destacou, dentre as principais mudanças do Novo Ensino Médio, a flexibilização curricular que permite aos alunos a escolha de itinerários formativos, de acordo com seus projetos de vida. Além disto, segundo a parlamentar acreana, a extensão da carga horária contribui com a inclusão de atividades extracurriculares ,o aprofundamento de áreas específicas e estímulo à prática de habilidades socioemocionais.

“Queremos, assim, contribuir para uma formação crítica e criativa de estudantes aptos a enfrentar o mundo real, levando-se em consideração as diferentes habilidades e vocações dos alunos”, pontuou.

Debate democrático e construtivo

A parlamentar, em seu discurso, exortou os presentes a aproveitar o seminário como um espaço de troca de ideias e construção coletiva do futuro do ensino médio, ouvindo atentamente diferentes vozes, a fim de evitar medidas arbitrárias e/ou descontextualizadas.

A reforma educacional, conforme a deputada, busca uma formação mais flexível, contextualizada e integral, visando preparar os estudantes para os desafios do mundo contemporâneo. “Que nossos debates sejam profícuos. Juntos podemos construir um futuro brilhante para nossos jovens”, concluiu em sua fala aos presentes.