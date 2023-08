Vaquejada e terceiro dia do Rodeio; confira a programação da 8º noite de Expoacre

A Expoacre 2023 entra no oitavo e penúltimo dia de programação neste sábado (5) com 3º dia de provas classificatórias do Rodeio da Expoacre, a partir das 20h, além dos estandes institucionais e de marcas renomadas no Acre.

O início do circuito de provas de vaquejada, no Parque de Vaquejada “Gil Betão”, acontece às 15h. Em seguida, a programação para os acreanos que visitam a Expoacre 2023 é a agenda voltada para o Samba, com DJ Belmont, Garotos do Sótão, Brunno Damasceno, Anderson Liguth, Samba Brothers e Samba Groov.

No Palco Gospel, as apresentações iniciam às 19h e seguem até às 21h e no Palco Culturarte, os cantores começam às 20h e finalizam às 21h.

O ContilNet, em parceria com a Sans Filmes, TV Rio Branco, Sicredi e Sem Fronteiras, continua fazendo a maior cobertura da Expoacre 2023. Nesta sexta-feira (4), a transmissão começa a partir das 20h no Youtube do ContilNet e na TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, no canal 8.1.

Confira a programação: