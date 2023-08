Veja o momento em que primeira criança presa em teleférico é resgatada

Circula nas redes sociais o momento em que a primeira criança presa em um teleférico em Battagram, no norte do Paquistão, é resgatada pelas Forças Armadas. No total, ficaram presos sete alunos e um professor. Cinco crianças foram retiradas da cabine, que está suspensa apenas por um cabo.

Nas imagens, é possível observar que a criança é retirada do teleférico usando um arreio de proteção no corpo e, posteriormente, sendo levada para um local seguro por um helicóptero. Uma multidão acompanha a operação.

Veja o momento do resgate:

As crianças foram resgatadas por oficiais do grupo especial, com ajuda de pilotos da Força Aérea. Até o momento, seguem no teleférico um professor e duas crianças. A operação de resgate foi suspensa devido a chegada da noite.

A operação de resgate é considerada complexa e de “alto risco” devido à localização montanhosa, ao vento e à posição da cápsula, que está pendurada apenas por um cabo.

De acordo com as autoridades, as vítimas estavam indo para a escola na província de Khyber Pakhtunkhwa, ao norte do país, quando um dos cabos do teleférico se rompeu às 9h do horário local (23h de segunda-feira em Brasília).