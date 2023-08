Veja quem era o jovem que morreu durante teste físico em concurso da PM

Arthur morreu na manhã da última sexta-feira (4) depois de sofrer uma parada cardíaca. Ele estava internado desde quinta-feira, 3 de agosto, com quadro de desidratação profunda em um hospital de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, depois de passar mal em um Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul.

Arthur trabalhou por mais de dois anos como agente penitenciário em Anápolis e decidiu prestar concurso para Polícia Militar. Ele estava no processo de mais dois concursos, na Bahia e no Distrito Federal.

À TV Anhanguera, a banca organizadora da prova disse que água e tendas ficam à disposição dos candidatos e que o exame tem modelo padronizado para concursos de policiais e bombeiros em todo país. Sobre o caso do Arthur, a banca disse que todo candidato é obrigado a apresentar atestado médico e exames e que os laudos da vítima apontavam que ela estava apta para percorrer os 12km e 400 metros em 12 minutos.

O laudo foi assinado no dia 27 de julho. O médico atestava que Arthur tinha boa saúde e capacidade física para o teste.

À TV Anhanguera, o Governo do Mato Grosso do Sul determinou que a morte seja investigada, para apurar possíveis negligências e responsabilidades.

Prova

Segundo a família, os candidatos chegaram às 6h e só fizeram a prova às 13h. Neste período, eles não puderam se alimentar ou beber água.

“Conversei com ele um dia antes, desejando boa prova, torcendo para dar certo, era o sonho dele ser militar. Ele tinha preparo físico, fazia academia todos os dias, extremamente atleta”, conta a irmã.

Segundo a família, Arthur Matheus Martins Rosa, de 25 anos, não tinha nenhum problema de saúde. Ele foi velado e enterrado no último sábado (5), em Goiânia. A família pretende entrar na Justiça contra a banca organizadora do teste.