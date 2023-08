Vendas do varejo crescem em quase 3% no Acre em um mês, aponta IBGE

Dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o comércio varejista no Acre cresceu 2,6% em junho de 2023, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

O estado acreano ficou atrás apenas de Alagoas, que teve um crescimento de 2,7% no varejo. Paraíba vem na terceira posição, com aumento de 2,2%.

Segundo o instituto, quatro atividades fecharam o primeiro semestre em alta e um dos principais responsáveis pelo crescimento nas vendas do comércio varejista foi o setor de combustíveis e lubrificantes, que cresceu 21,1% em 12 meses.

Outra atividade que elevou o resultado do comércio varejista no primeiro semestre é o de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. O setor acumulou crescimento de 2,6% no ano.

Entre os quatro estados que tiveram recuo, os principais foram Minas Gerais (-1,3%), Tocantins (-0,9%) e Pernambuco (-0,9%).