Vereador cobra construção de nova ponte em ramal de Sena Madureira

O tráfego de veículos em um trecho do ramal do 25 (Cassirian), em Sena Madureira, está comprometido. Uma ponte de madeira existente no local apresenta problemas há alguns dias e os riscos de acidentes são grandes.

Na noite desta terça-feira (1º), durante sessão na Câmara Municipal, o vereador Pantico (PP), reivindicou junto ao prefeito Mazinho Serafim que as providências sejam tomadas em caráter de urgência. “Os moradores me procuraram relatando o problema e estamos cobrando da Prefeitura a construção de uma nova ponte no local. Alguma providência precisa ser tomada antes que aconteça o pior”, comentou.

No entendimento do vereador, a Prefeitura precisa aproveitar o verão para realizar os trabalhos, caso contrário os moradores poderão ficar isolados.