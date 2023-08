Vereador e família que foram sequestrados são encontrados em estrada

O presidente da Câmara de Vereadores de Porto Acre, José Leal, que estava desaparecido junto com sua esposa e um dos filhos, foi encontrado no final da manhã desta terça-feira (8), na Estrada do Quixadá, em Rio Branco.

A filha do vereador acionou a polícia ao chegar em casa no início desta manhã e não encontrar a família em casa, além disso, a residência estava totalmente revirada.

SAIBA MAIS: URGENTE: vereador e família estão desaparecidos após terem casa invadida

Os criminosos levaram a caminhonete, que foi vista passando por Epitaciolândia por volta das 8h30 de hoje, e dois caminhões de José Leal.

A polícia vai ouvir a família para saber mais detalhes sobre o ocorrido, além de tentar identificar e prender os assaltantes.