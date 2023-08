Vergonha de sensualizar no sexo? Sexóloga dá dicas para se soltar

À primeira vista, sensualizar pode parecer algo fácil e até mesmo natural para muitas mulheres. Contudo, é mais do que comum encontrar quem tenha vergonha de se mostrar sensual no sexo – seja para o parceiro, seja sozinha. Em contexto sexual ou não, dar aquela sensualizada pode ser mais difícil do que parece.

De acordo com a psicóloga e sexóloga Alessandra Araújo, isso acontece porque, na sociedade atual, quando se fala sobre sensualização, acontece uma projeção de vulgaridade. Se, por um lado, a mulher é bombardeada com cobranças estéticas, por outro não é permitida a colocar para fora um comportamento que chama a atenção – nem mesmo para o parceiro –, ou pode ser taxada de “oferecida”.

“Ao sensualizar, a mulher é julgada como um ‘alvo fácil’ a se possuir. Porém, é importante lembrar que sensualizar é chamar para si olhos de admiração e não de depredação. Ou seja, não sou só um objeto de prazer a partir do momento que o outro me vê com desejo”, explica.

Além de tudo, sensualizar é importante não apenas para a vivência sexual a dois, como para a sexualidade individual da mulher. “Sensualizando eu tenho domínio do meu corpo, libero meu feminino sedutor. E vale lembrar: sensualizar não tem a ver com modelo de corpo ou estereótipos, e sim com a valorização de você mesma em sua totalidade”, elucida Alessandra.

Como perder a vergonha

O que geralmente rege a vergonha de sensualizar é o medo do olhar do outro, do julgamento, de “parecer ridícula”. Logo, para se livrar dessa sensação, o primeiro a se fazer é trabalhar a autoestima, identificando por que você se importa tanto com o julgamento do outro. Para isso, ajuda terapêutica é essencial.

Dado o primeiro passo, a sexóloga lista algumas dicas para deixar a vergonha de lado e sensualizar.

Confira:

Tome consciência do seu corpo, tanto da anatomia como de seus comportamentos;

Veja quais são as crenças que a limitam e fazem com que você não se permita ser sensual;

Treine o seu olhar, ele pode ser a melhor ferramenta para sensualizar;

Perceba o movimento que seu corpo pode fazer para chamar a atenção;

Aposte no visual e invista em roupas e adereços que tragam esse lado sensual para fazer a mente do outro viajar nas fantasias e fetiches.