VÍDEO: Após divulgar morte de sua cachorra, influecer acreana é processada por clínica

No perfil compartilhado com a cunhada Elita Maia, conhecido como “Divando” e com uma audiência de mais de 47 mil seguidores, a influenciadora falou sobre o novo episódio que enfrenta após a morte da sua cachorrinha, a pet chamada de ‘Sasha’. Em um vídeo emocionante, Maykeline reviveu a trágica experiência que passou após levar sua cachorra Sasha para ser castrada em um hospital veterinário em Rio Branco.

O procedimento cirúrgico, que deveria ser rotineiro e seguro, teve um desfecho inesperado e devastador. Pouco após a castração, Sasha veio a óbito. O choque foi compartilhado com os seguidores através das redes sociais, onde a notícia da morte da cachorrinha foi divulgada.

A tragédia não só trouxe dor emocional, mas também desencadeou um processo judicial movido pela clínica veterinária, de acordo com o vídeo divulgado pela influenciadora. Maykeline agora enfrenta um processo judicial enquanto lida com a perda de seu animal de estimação.

Veja o vídeo na íntegra: