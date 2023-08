VÍDEO: assalto a loja em Cruzeiro do Sul deixa proprietário e cliente feridos

Na tarde da última sexta-feira (25), dois homens armados entraram em um estabelecimento comercial localizado no bairro do Colégio, em Cruzeiro do Sul, e durante o assalto feriram o proprietário do local, identificado como J.M. e um cliente.

De acordo com o relato do senhor J M, o crime aconteceu próximo ao horário de encerramento das atividades do comércio. Dois homens, portando uma arma de fogo, invadiram o local e anunciaram o roubo. No momento do assalto, câmeras de segurança registraram cada passo dos assaltantes.

Os relatos das vítimas, que testemunharam a ação criminosa, indicam que os assaltantes estavam determinados a obter informações sobre um possível cofre. O senhor J M foi agredido, recebendo chutes na região das costelas enquanto estava no chão. Além disso, outros pertences foram roubados, incluindo três celulares, cigarros, créditos para celulares e chips, bem como uma quantia em dinheiro que totalizou cerca de R$ 2.500,00.

Um cliente também foi ferido com a coronha da arma, além de ter seus pertences levados, incluindo celular, carteira com documentos e cartões.

Após o ocorrido, as forças de segurança da região lançaram uma operação em busca dos criminosos, mas até o momento os criminosos não foram presos.

Com informações do site Juruá 24 horas

