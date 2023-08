VÍDEO: Atriz aparece gemendo ao fazer tatuagem íntima: “na ppk bem ousada”

Parece que Anitta fez as tatuagens íntimas se tornarem moda. Dois anos depois da cantora protagonizar um momento hilário, agora uma atriz resolveu entrar na onda e também se aventurou a tatuar o órgão genital. Trata-se de Marcella Maia, que teve o nome envolvido em uma polêmica recentemente após ter um vídeo íntimo exposto.

Em seu perfil oficial do Instagram, a ex-atriz da Globo compartilhou com os seguidores o momento, e assim como Anitta, apareceu gemendo enquanto estava sendo tatuada. “Fiz uma Tattoo na ppk bem ousada”, escreveu na legenda da publicação, em que aproveitou para divulgar seu perfil na plataforma de conteúdo adulto.

“E a propósito, nem uma injeção na testa está saindo de graça, não é mesmo? Real eu tô vibrando com minha nova arte! Um toque especial que eternizou minha feminilidade. Se você é curioso e adora mistérios, confira minha página secreta no topo do link na bio. Lembrando que respeito é fundamental, então vamos manter o clima leve e carinhoso. Descubra essa surpresa delicada que fiz”, completou.