VÍDEO: Barões da Pisadinha desembarca em Cruzeiro do Sul e promete animar ExpoAcre Juruá

Nesta quarta-feira (30), a Expoacre Juruá recebe sua primeira atração de destaque nacional: a banda Barões da Pisadinha. Com grande expectativa, o grupo já se encontra no município de Cruzeiro do Sul, pronto para agitar a abertura da renomada feira agropecuária.

Em um vídeo gravado no Aeroporto de Cruzeiro Do Sul, o vocalista Rodrigo Barão, compartilhou sua empolgação com o jornalista Patrick Tavares. Ele falou sobre sua participação no evento e revelou detalhes sobre o que o público pode esperar da performance.

Esta não é a primeira vez que os Barões da Pisadinha marcam presença no município. Sua estreia aconteceu em 2019, durante a Expoacre Juruá anterior. Com uma legião de fãs ansiosos, a expectativa para a apresentação deste ano é ainda maior, prometendo uma noite de música envolvente e animação contagiosa.

Os organizadores da Expoacre Juruá estão confiantes de que a performance dos Barões da Pisadinha será um destaque memorável na abertura da feira. Com sucessos que conquistaram o país, a banda certamente trará um show inesquecível, celebrando a cultura, a música e a tradição da região.

VEJA O VÍDEO: