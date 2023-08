Vídeo da Nasa mostra furacão Idalia se aproximando dos EUA; assista

A Estação Espacial Internacional, da Nasa, divulgou nesta terça-feira imagens que mostram o furacão Idalia se aproximando da costa oeste dos Estados Unidos, após ter passado por Cuba e provocado inundações em diversas províncias da ilha caribenha.

O vídeo com pouco mais de 8 minutos mostra a estação sobrevoando a Flórida e o Golfo do México, por onde o furacão Idalia passava por volta das 11h30. Assista abaixo:

Watch a live feed from the International @Space_Station, currently flying over #HurricaneIdalia. https://t.co/A8vPdsNiQb — NASA (@NASA) August 29, 2023

De acordo com o The New York Times, o Idalia já apresenta as características de um furacão de categoria 2, com ventos que chegam a 160 quilômetros por hora.

Ainda está previsto, no entanto, que o furacão se intensifique rapidamente para a categoria 3, com ventos de 185 quilômetros por hora ou mais.

O governador Ron DeSantis, que disputa a candidatura republicana para a Casa Branca em 2024, decretou estado de emergência e ordenou a retirada de centenas de moradores da região. Apesar da Flórida ser alvo frequente de tempestades devido a sua localização geográfica, o Idalia atingirá uma área intocada por fenômenos dessa magnitude desde o século 1800.

O governo local alertou a população de 49 dos 67 condados do estado para que buscasse abrigo, com ordens de retirada mandatórias em 14 deles — na manhã desta terça, apenas 25 estavam de sobreaviso, mas as autoridades temem uma mudança na rota e estragos em áreas próximas. A maior parte das regiões em estado de alerta está localizada na área conhecida como Big Bend, uma costa pantanosa e formada por vilarejos pouco povoados que se estende ao longo do Golfo do México.

Destruição em Cuba

O furacão Idalia provocou uma operação de retirada de milhares de moradores das províncias do oeste de Cuba na segunda-feira. A Defesa Civil do país ativou a Fase de Alerta Ciclônico para as regiões de Pinar del Río, Artemisa e Isla de la Juventud, enquanto chuvas intermitentes também afetaram a província vizinha de Mayabeque. A capital Havana está em alerta e há registros de áreas inundadas por chuvas.