Vídeo: Denilson dança Belo ao vivo após cantor quitar dívida milionária

Logo após o vídeo de Denilson dançando viralizar, Belo respondeu: “É que nós somos muito fãs um do outro!! Prepara o churrasco que é por minha conta, a CANTORIA vai ser comigo também!! Valeu, Penta!! Seguimos assim: libertos e felizes”, disse Belo. Veja aqui a publicação.

Briga entre Denilson e Belo termina com retratação pública

Chegou ao fim, finalmente, a treta entre Denilson e Belo. O ex-jogador fez uma publicação no Instagram, em parceria com o cantor, anunciando o encerramento do imbróglio judicial entre os dois, que já durava 22 anos. Ele também afirmou que o problema entre eles era somente na Justiça, nada no campo pessoal.

“O cantor @belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram — e portanto não são mais — no campo jurídico”, começou Denilson.

E finalizou: “Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente… Acabou!!!”, afirmou ele no post.

Denilson e Belo travavam uma batalha judicial há mais de 20 anos. Tudo começou após o ex-jogador acionar a Justiça alegando que o cantor teria quebrado um contrato ao deixar o grupo Soweto para seguir carreira solo. Na época, Denilson tinha adquirido os direitos da banda.

Desde então, os dois viviam brigados e Denilson já cobrou que Belo o pagasse em diversas ocasiões, inclusive públicas. A dívida girava em torno dos R$ 7 milhões. No mês passado, chegaram a anunciar que a dívida havia sido pagam, mas o ex-jogador veio à público e afirmou que não procedia a informação.

“Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o Cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está”, escreveu.