O Município de Tarauacá, localizado no interior do Acre, registrou uma chuva de granizo na tarde da última segunda-feira (21).

Um vídeo enviado ao site Extra do Acre por um morador do município mostra o momento exato que a chuva de granizo cai sobre a comunidade do Acuraua, às margens da BR-364.

De acordo com o autor do vídeo, o fenômeno teve início por volta das 15h30. No domingo (20), Tarauacá registrou a segunda maior temperatura do Acre, com 37,4°C.

Veja o vídeo: