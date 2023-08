Vídeo: helicóptero da Marinha cai durante treinamento e deixa 2 mortos

Um helicóptero da Marinha caiu em uma área de treinamento em Formosa (GO), no Entorno do Distrito Federal, nesta terça-feira (8/8), quando tentava fazer um pouso de emergência, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Dois militares morreram e outros seis ficaram feridos.

A Marinha confirmou os dois óbitos no momento do acidente. Além disso, a Força informou que, entre os seis militares feridos, dois foram encaminhados ao Hospital das Forças Armadas, no Cruzeiro, região administrativa do Distrito Federal, e os outros quatro ao Hospital Regional de Formosa. Os feridos foram transportados às unidades de saúde pela Unidade Médica Expedicionária da Marinha. Formosa fica a cerca de 80km de Brasília.