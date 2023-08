Vídeo: macaco-prego pede ajuda a turistas após ser agarrado por sucuri

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um maca-prego agoniza, após ser capturado por uma sucuri. O registro comoveu turistas que estavam no local, no que parecia ser um pedido de ajuda.

As imagens mostram a cobra agarrada ao macaco dentro da água. Ele se segura às vegetações na margem do curso de água enquanto emite sons, que soam para os presentes como uma súplica por ajuda. A situação ocorreu em Bonito, no Mato Grosso do Sul.

Veja as imagens que circulam nas redes sociais: