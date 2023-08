VÍDEO: motoboys convocam categoria para protesto na frente da Prefeitura de Rio Branco

Motoboys com atuação em Rio Branco, capital do Acre, devem fechar a esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Rui Barbosa, no Centro, em frente à sede da Prefeitura Municipal, num protesto que vem sendo organizado pela categoria.

O protesto seria em função do que a categoria chama de inércia da Justiça e das autoridades de trânsito do município, no caso a RBTrans, em relação a punição dos causadores de acidentes com integrantes da categoria.

O último acidente envolveu o motoqueiro Renan Felipe Bezerra da Silva, que no último dia 31 de julho se envolveu num acidente na rua Rio de Janeiro e acabou perdendo uma das pernas, a esquerda. Familiares e amigos do motoboy acusam o motorista do carro envolvido no acidente, identificado como Caio Poerche, de estar recebendo proteção do poder público para não assumir as responsabilidades cíveis e criminais em relação ao acidente que decepou a perna do rapaz .

“Não é só pelo caso do Renan”, diz um rapaz que se apresenta como líder do movimento que ele chama de “Família Motoboy”, ao convocar motociclistas e seus familiares para o protesto cuja data não foi definida.

Além disso, o protesto também será contra um servidor municipal Weverton Santos, que se apresenta como locutor Silvio Santos, que gravou áudios no acidente com declarações jocosas em relação ao episódio que decepou a perna de Renan.

Os motoboys vão exigir justiça e punição em pelo menos quatro casos envolvendo membros da categoria, como no caso em que o entregador de uma farmácia do bairro Floresta Sul, que foi atacado com ofensas racistas e até hoje não foram tomadas providências em relação ao caso e a acusada, uma professora. O protesto deve ocorrer nas próximas horas.