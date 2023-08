Vídeo no qual ex-marido critica Iza viraliza após entrevista; assista

Uma simples brincadeira na mesa de um bar entre amigos, na qual Iza afirma que vai beber uma dose de álcool sem fazer careta, viralizou nas redes sociais após a cantora abrir seu coração durante uma entrevista ao Fantástico e falar sobre relacionamentos abusivos. No bate-papo, ela contou que se sentia podada ao lado do ex e os internautas não perderam tempo em desenterrar esse momento.

Nas imagens, Iza aparece com uma dose de bebida alcóolica em uma taça e afirma que consegue beber tudo de uma vez sem fazer careta e realmente cumpre. Após desafiar a cantora e ver que ela conseguiu, ele vira pra pra ela e questiona, duas vezes: “Tá achando que tá bonita?”. No fundo, é possível ouvir uma amiga afirmando que a artista é “cachaceira” e ela dá um sorriso.

No Twitter, os usuários não perdoaram: “Pior coisa do mundo ficar sendo reprimida na frente das pessoas, me dá até gatilho”, declarou uma. “Ainda bem que ela botou esse aí para andar. E ainda colocou ele no lugar dele. 😌”, comentou outro. “Ainda bem que ela tá sentando no outro gostosão, o jogador. Se livrou desse indivíduo!!!!!”, postou um terceiro. “Ela continua linda, e esse ser quem é?”, perguntou mais um. “O cara claramente inseguro com uma mulher poderosa do lado, tem que achar formas de diminui-la”, analisou outra.

Revelações ao Fantástico

Nesse domingo (30/7), em entrevista para o Fantástico, Iza surpreendeu ao contar que descartou um álbum inteiro, pronto, porque não se reconhecia mais nas letras das músicas. Ela ainda explicou que seu timbre não estava completo nas canções. “Aquelas músicas já não me representavam mais. Minha voz está mais grave, porque minha voz é mais grave”, destacou.

“Essa sombra na voz, essa areia, é a minha marca. É a minha impressão digital, e o quanto que isso é forte. O quanto que eu não usava a minha voz 100%, porque as vezes, quando eu estava gravando no estúdio quem tava gravando ou não curtia o que eu estava gravando ou me podava“, ressaltou se referindo a antigos produtores, dentre eles seu ex-marido, Sérgio Santos, com quem foi casada durante 4 anos.

Perguntada sobre o término, que aconteceu em 2022, Iza respondeu que foi um ponto crucial na sua carreira: “Eu acho que tudo aquilo que a gente vive na nossa vida vira inspiração e com certeza as dores, as decepções, ações, as reviravoltas, as novas paixões, tudo o que aconteceu nesse período de separação foi muito crucial para criar esse álbum novo”.

A cantora lança em breve AFRODHIT, que retrata os anseios e amores femininos, além de abordar uma reviravolta em relacionamentos tóxicos e cura. “Fala sobre amor, sobre as minhas várias experiências com o amor. É como se eu tivesse feito uma live de uma terapia minha, direto do divã. Eu acho que é minha forma de me expressar, às vezes”, garantiu.

E a moça afirmou que suas letras expõem um pouco do que viveu: “As minhas relações pessoais eu me calo por algumas coisas, e nessas vezes que eu me calei virou música”. Iza foi além e falou sobre relacionamentos abusivos: “Aquela pessoa parece que vai cuidar de você, mas no final você vê que deixou de ser você para estar com aquela pessoa. Você percebe que aquela pessoa se beneficia das suas dores, das suas cicatrizes, das suas inseguranças, do seu sucesso”.

A declaração repercutiu na web e internautas fizeram menção ao ex-marido, já que Iza deu a entender que se sentiu usada, principalmente por lembrar que está vivendo uma nova fase “mais feminista, mais livre e mais apaixonada”.

Atualmente, ela namora o jogador de futebol Yuri Lima. Inclusive, no novo trabalho, ela dedica uma música ao amado. “É muito bom estar apaixonada, sentir que estou amando de novo e descobrir o sexo mais uma vez. Isso é ótimo. Essa energia sexual é energia criativa, tenho certeza que isso fez muita diferença”, finalizou.