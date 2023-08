VÍDEO: torcedor acreano é agredido durante jogo do Palmeiras no MT

No último sábado (19), um torcedor do Acre foi vítima durante a partida do Campeonato Brasileiro, entre Palmeiras e Cuiabá, na Arena Pantanal, no Mato Grosso.

A vítima foi identificada como Alan Rodrigues, barbeiro de Rio Branco. Nos vídeos, ele aparece com a camisa do Palmeiras no setor do time rival. Ele foi considerado torcedor ‘infiltrado’ palmeirense. Foi quando a torcida cuiabana começou a xingar e agredir o acreano. Alan precisou ser socorrido e escoltado por seguranças do estádio.

Nas redes sociais, Alan comentou que saiu do Acre só para assistir o jogo, e justificou o porquê de estar no setor do time adversário.

“Queria tirar uma foto perto do gramado e só coloquei a camisa do Palmeiras neste momento. Sei que estava errado e assumi o risco”, disse o acreano.

“O importante é que o Palmeiras ganhou e eles ficaram caladinhos”, finalizou Alan em tom irônico.

Veja o vídeo: