Walcyr Carrasco usou as redes sociais sexta-feira (25) para compartilhar com os seguidores o resultado de uma delicada cirurgia que precisou fazer. O dramaturgo, de 71 anos, fez uma operação de catarata, que também o livrou da miopia e do astigmatismo.

Em um vídeo publicado no Instagram, o escritor comemorou: “Estou sem óculos. Fiz a operação de catarata, e com essa operação, acabou a minha miopia e astigmatismo. Estou enxergando sem óculos. Desde os 11 anos de idade que isso não me acontecia”. Além das novelas de sucesso, outra marca registrado de Walcyr Carrasco era um óculos de armação vermelha. Sobre o item, ele revelou que pretende usar a peça de outra forma a partir de agora. “Muita gente já tá reclamando, quer de volta o óculos vermelho. Agora tem que pegar os óculos, tirar a lente e usar de vez em quando”, falou. “Ah, como é bom sempre evoluir na vida”, completou o autor. Assista o vídeo de Walcyr Carrasco aqui.