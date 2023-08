Violões e guitarras: luthieria mostra peças na Expoacre 2023

No galpão do Sebrae, uma luthieria ganhou um espaço no coração dos visitantes. O proprietário Rafale Silva contou para o ContilNet que o espaço é voltado para a arte da confecção de instrumentos musicais de maneira artesanal.

“O Luthier é um profissional que fabrica o instrumento em madeiras, de acordo com a especificação e o gosto do cliente que encomenda o serviço”, diz.

Segundo Rafael, em outras oportunidades ele esteve mostrando a sua arte. “Com o Sebrae já sou parceiro há bastante tempo. Através do Sebrae foi a nossa inclusão no mercado acreano. Dentro desse projeto de arte do Sebrae foi uma a oportunidade que a gente teve de disseminar um pouco mais o conhecimento do que que é o Luthier e do que se trata esse tipo de instrumento, que é confeccionado aqui mesmo em Rio Branco”, completa.

Segundo Rafael, muitas pessoas não conheciam e não sabiam do que se tratava. “A gente vai explicando e educando aos poucos, que não é especificamente a venda direta em si, mas sim que se trata de encomendas. Se a pessoa tiver interesse em alguma peça, ela pode encomendar de um catálogo ou escolher o instrumento de um artista favorito que a pessoa queira fazer parecido, aí as pessoas entram em contato conosco”, explicou.

Rafael está com a Luthieria no Galpão do Sebrae durante todas as noites de Expoacre.