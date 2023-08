Virgínia Fonseca abre o jogo sobre uma possível relação com Neymar Jr.

Virgínia Fonseca abriu o jogo sobre uma possível relação com Neymar Jr. A loira, que concedeu uma entrevista ao jornalista Leo Dias, foi questionada sobre uma suposta cantada do craque da Seleção Brasileira e negou que tenha vivido um affair com o jogador.

“Eu conheci Neymar, ele é nota milhão, é um menino super do bem, super de boa”, descreveu Virgínia, que negou que tenha recebido qualquer cantada do atleta. “Não. Eu estava solteira, mas ele estava se envolvendo com outra pessoa”, disse.

A influencer ainda explicou que não é próxima de Neymar. “Ele nunca deu em cima de mim. Minha relação com ele sempre foi de admiração. A gente nem criou uma amizade porque logo depois eu comecei [meu relacionamento] com Zé Felipe”.

Virgínia com alopécia após críticas

Virgínia Fonseca foi detonada quando lançou uma linha de maquiagens de sua empresa, a WePink. O que mais chamou a atenção da web foi uma suposta qualidade da base da influencer. Ela revelou que teve alopecia com as críticas e ainda falou sobre a pressão para se manifestar.

“Passei muito mal com essa base, me deu alopecia, buraco na cabeça, caiu o cabelo”, revelou Virgínia, em entrevista a Leo Dias, do PortalLeoDias. “E eu plena em Miami, fingindo que estava tudo bem, tudo maravilhoso, ninguém via por trás”, completou.

Quando questionada sobre o que mais te chateou, a influencer foi certeira: “O conjunto”. Na sequência, Virgínia voltou a falar sobre a qualidade de seu produto. “Beleza, você pode não gostar e está tudo bem, já comprei também várias bases que não gostei e está tudo certo”, explicou.