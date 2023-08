Virginia fonseca virou assunto mais uma vez por causa de um produto de sua linha de maquiagem. Nas redes sociais, a empresária compartilhou um vídeo em que aparecia retirando produtos do rosto e, no processo, demonstrava dificuldade em remover o batom da boca. “Ô, gente, se esse batom da wepink soubesse o sono que eu tô, ele sairia mais fácil“, escreveu a influenciadora, querendo provar a fixação do produto.