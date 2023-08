Viúva de Marielle Franco recebe email com ameaças de ‘estupro corretivo’

A vereadora Monica Benício, líder do Psol na Câmara Municipal do Rio, foi vítima de ameaças de “estupro corretivo”. A parlamentar, lésbica, recebeu um email na qual o autor sugere o crime para curá-la de sua sexualidade. Na terça-feira, ela irá registrar uma queixa-crime na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), na Cidade da Polícia, Zona Norte do Rio.