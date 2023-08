Xland: justiça determina apreensão de pedras valiosas avaliadas em R$ 2,5 bilhões

Uma decisão da juíza Carolynne Souza de Macêdo Oliveira, da 1ª Vara Cível e Criminal do Acre, determinou a busca e apreensão de um lote de pedras de alexandritas, pesando 20,8 kg e avaliada em R$ 2,5 bilhões. O Estadão informou em uma reportagem que as pedras estavam em poder da empresa Sekuro Private Box e foram apreendidas pela Polícia Federal.

As investigações apontam que a Xland é acusada de gerar prejuízo milionário contra os jogadores Gustavo Scarpa e Mayke. Ambos jogavam no Palmeiras. De acordo com a denúncia, Willian Bigode foi quem indicou a empresa aos atletas e o jogador também alega ter sido vítima do golpe.

O advogado de Scarpa havia ajuizado pedido para que o malote ficasse sob a custódia da Justiça, mas o juiz Daniel Fadel de Castro, da 10ª Vara Cível, porém, determinou que o malote permanecesse sob a custódia da Sekuro Private Box S/A, com quem a gestora de investimentos mantinha contrato, que informou na petição juntada ao processo que a apreensão se deu no dia 13 de julho.

O que são pedras de alexandrita?

As pedras de alexandrita são raras e encontradas na Rússia, Sri Lanka e no Brasil, mais precisamente em Minas Gerais, em Nova Era e também na Bahia, cujo material não costuma ser de boa qualidade. Elas mudam de cor dependendo do ambiente. Sob efeito da luz natural, ficam verdes, enquanto sob determinados tipos de luzes artificiais, assumem a cor vermelha.