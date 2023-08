Zé Neto e Cristiano e final do Rodeio; veja programação do último dia de Expoacre

A Expoacre, uma das maiores feiras agropecuárias da região Norte, chega ao seu último dia com uma programação inesquecível. Milhares de pessoas se reúnem neste domingo, 06, no Parque de Exposições Wildy Viana para prestigiar a final do rodeio e o show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, que encerra a programação do evento em grande estilo.

A emoção deve tomar de conta do público presente no último dia da Expoacre, que durante a semana acompanhou as disputas acirradas dos competidores do rodeio, demonstrando habilidade e coragem montando os mais imponentes touros e cavalos.

No palco principal, a expectativa fica para o show da consagrada dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano. Com um repertório repleto de sucessos, os cantores devem animar a plateia com suas canções que falam de amor, saudade e histórias do interior.

Além das competições de rodeio e do show de Zé Neto e Cristiano, a Expoacre contou com uma variada programação durante toda a semana, incluindo exposições de animais, estandes de empresas, feira gastronômica e atrações culturais locais, valorizando a rica diversidade da região.

A segurança e organização do evento também foram destacadas pelos participantes. A equipe responsável pelo controle de acesso e ações preventivas garantiu que tudo ocorresse de forma tranquila.