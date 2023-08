Zeca Camargo e Rafa Cortez vem ao Acre para Prêmio de Jornalismo do Governo

A secretária de Comunicação do Acre, Nayara Lessa, foi uma das convidadas da transmissão do ContilNet no quarto dia de Expoacre 2023 nesta terça-feira (01).

Nos estúdios, a gestora contou em primeira mão que o jornalista Zeca Camargo, ex-apresentador do Fantástico, fará uma palestra antes da cerimônia de entrega do 1º Prêmio de Jornalismo do Governo do Estado, no dia 28 de novembro.

Além disso, Nayara informou ainda que o humorista Rafa Cortez, ex-CQC, fará a apresentação da premiação, no dia 30 de novembro. “São R$ 150 mil em premiação. Um valor bem significativo. O maior valor que já foi pago. A gente espera que vocês concorram”, destacou Nayara.

A secretária afirmou ainda que o governador Gladson Cameli (PP) foi um dos maiores entusiastas do Prêmio. “Levamos essa proposta ano passado para o governador. Ele perguntou – o que está faltando? Começa hoje!”, enfatizou Gladson para Nayara.