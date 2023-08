Zilu Godoi manda indireta a Zezé: “Azar de quem quis ficar longe”

Zilu Godoy abriu o jogo sobre a separação com Zezé Di Camargo e revelou que precisou de uma palavra amiga, mas não teve. A empresária ainda aproveitou para mandar uma indireta ao ex-marido e disse que cresceu após o término.

“Quando eu me separei, eu precisei muito de uma palavra, e eu não tive. Tive que me virar sozinha. Eu não me abria, não procurei uma psicóloga, porque a primeira que eu procurei só falava do meu ex-marido”, declarou Zilu, no podcast Família Muda Tudo.

Entretanto, a empresária contou que deixou a terapeuta. “Eu saí fora e não quis mais. Tive que me agarrar ao meu conhecimento e a Deus, e olhar a família linda que eu tinha”, relatou, mandando uma indireta a Zezé Di Camargo.

“Eu pus na minha cabeça que eu não perdi nada. Quem perdeu foi quem deixou de estar comigo. Porque eu só cresci, eu me reencontrei. Azar de quem quis ficar longe. A escolha é deles, não minha”, completou.

Por fim, a empresária deixou uma mensagem: “Nós todos passamos por fases na vida e superações. Mas desistir, nunca. Tem dia que você quer cair. Eu tive uma vida de princesa, tinha tudo que eu queria. Tive que deixar tudo isso para me reencontrar. O medo tem que estimular você, não fazer você voltar”.